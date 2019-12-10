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منوعات

سعرها خيالي.. ملك بريطانيا القادم يستقبل سفينة باسمه استعدادا للحروب| صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:51 م
الأمير تشارلز وزوجته
الأمير تشارلز وزوجته خلال الاحتفال
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أماني إبراهيم
حضر أمير ويلز، ملك بريطانيا القادم، وزوجته كاميلا، اليوم، المراسم الرسمية لاستقبال طائرات تحمل اسمه في البحرية الملكية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد احتفلوا باستقبال الطائرات التي يصل قيمتها إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني في قاعدة بورتسماوث البحرية التابعة للملكة.

وتم الاحتفال بكعكة خاصة هذه المناسبة وضع أعلاها تمثال للأمير تشارلز وبجانبه أحد البحارة مع لافتة كتب عليها "هذه المرة سفينتي"، وتمثالا آخر لزوجته كاميلا وهي تحمل لافتة كتب عليها "هو" وتشير إلى تشارلز، وجاءت هذه الكعكة بشكل كارتوني للأمير الذي سيصبح ملكا لبلاد قريبا وزوجته، وبعض البحارة.

أما السفينة التابعة لأمير ويلز فطولها يص إلى 280 مترا، وهي واحدة من سفينتي الملكة إليزابيث الجديدة، وتم تصميمها وتنفيذها لحالات الطوارئ والقتال أو الحروب أو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

وتعد هذه السفينة الأحدث والأكثر قوة وتطور على الإطلاق، وتعد السفينة البحرية اثامنة التي تحمل اسم تشارلز، وقالت الدوقة: "إننا نتذكر فقدان سفينة حربية لأمير ويلز قبالة الساحل الشرقي لملايا في هذا اليوم في عام 1941، وبعد 78 عامًا نقف الآن بفخر أمام خليفتها".
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