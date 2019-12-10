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منوعات

حل فرعوني في الهند.. اعرف سر منازل بـ مكيفات هواء طبيعية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:42 م
طريقة مبرد المنازل
طريقة مبرد المنازل الطبيعي
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أماني إبراهيم
ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل متزايد وتهديد الأرض بالعديد من الكوارث الطبيعية بسبب الاحتباس الحراراي، يعد واحدا من أسباب عدم جدوى أجهزة المبردات المنزلية، فرغم توفيرها لطقس لطيف نسبيا داخل المنزل إلا أنها تعد سببا في زيادة درجة حرارة الأرض مما يزيد خطورة الأمر.

تسعى العديد من المنظمات إيجاد حلول شبيهة للطرق البدائية للتهوية المنزلية وتوفير نظام التبريد دون الحاجة إلى أجهزة أو كهرباء، ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فقد وجد مهندس هندي الحل بل بمعنى أدق استعارة من حل قديم وطبقه حاليا.

قام المهندس المعماري مونيش سيريبورابو، ومؤسس استديو "Ant" بالبحث في هذه المسألة، ودرس الطرق القديمة للوصول إلى الإجابة المنشودة، وخلال دراسته توصل إلى طريقة هندية قديمة للتبريد الطبيعي تعرف بـ Rajasthan"، وتستخدم المياه فيها لتتخفيف حدة الشمس.

ولكن المهندس الهندي قرر أن يتبع خطى المصريين القدامي ويطبق نظاما للتبريد الطبيعي اتبعه المصريون القدامى وهو يعتمد على جرة مسامية من الماء تنتج الهواء البارد، وطبقها بالفعل من خلال أنابيب ومضخة إلكترونية وتوضع فوق سطح المبنى وخلال مرور المياه في الانابيب تتبخر وتبرد المنزل.

وكانت قد أعلنت منظمة الطاقة الدولية ان نسبة الطلب على المكيفات ستزداد بنسبة 45% بحلول عام 2050، ولكن بعد تطبيق هذه الطريقة وأسلوب التبريد الطبيعي فإن بإمكانها تقليل درجة الحرارة من 50 درجة مئوية إلى نصف الثلاثينات.

وطبق المهندس المعماري هذا النظام بالفعل في عدد من المصانع والآلات التي ينتج عنها هواء ساخن وأثبتت فعاليتها.
حل فرعوني في الهند.. اعرف سر منازل بـ مكيفات هواء طبيعية
حل فرعوني في الهند.. اعرف سر منازل بـ مكيفات هواء طبيعية
حل فرعوني في الهند.. اعرف سر منازل بـ مكيفات هواء طبيعية
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