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اقتصاد

اقتصادي مصري عالمي يعلن شراءه أسهم أرامكو.. بشرط

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
محمد العريان
محمد العريان
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محمود نوفل
أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان استعداده لشراء أسهم في شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" إذا أدرجت دولياً.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية أليانز، بشأن ما إذا كان سيشتري أسهم في الشركة الأكثر ربحية في العالم، أرامكو، بحماس "نعم" إذا أدرجت في أي سوق، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

وأكد الخبير الاقتصادي، خلال جلسة بمؤتمر سولت أبوظبي، أنه سيشتري أسهم "أرامكو" بأي سعر، مشيرًا إلى أن الإمكانات الهندسية للشركة قد تم اختبارها في إشارة الى استعادة أرامكو قدرتها الانتاجية بسرعة عقب الهجوم الذي تعرضت له – وفقا للوكالة مضيفًا أن من يعرف الشركة حقا "سيُقَدرها".

ومحمد العريان هو خبير اقتصادي مصري أمريكي شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لبيمكو وهي الشركة الأكبر في العالم والمتخصصة في إدارة صناديق السندات واستقال من منصبه في 21 يناير 2014، ولقب في الأوساط المالية العالمية بحكيم وول ستريت.
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