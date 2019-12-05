أكبر اكتتاب في العالم.. أرامكو السعودية تحدد سعر الطرح النهائي لأسهمها

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عملاق النفط شركة أرامكو السعودية، حددت سعر الطرح النهائي عند 32 ريالا للسهم.



ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، فأعلنت أرامكو اليوم عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.



وقالت الشركة في بيان لها عن حجم الطرح إن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة 397 مليار ريال سعودي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.



ووفقًا لـ سكاي نيوز، قالت أرامكو إن القيمة الإجمالية للاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو ستصل إلى 110,4 مليار ريال سعودي بافتراض ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أما بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، تبلغ قيمة الطرح 96 مليار ريال.



وأضافت أن حجم الطرح 3 مليارات سهم شكل نسبة 1,5 في المئة من رأس مال الشركة، مؤكدة أنه أكبر اكتتاب عام أولي في العالم.