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توك شو

في الذكرى الـ 48 لوفاة المنشد طه الفشني.. نجله يكشف عن محاولات إدخاله مجال الغناء.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:23 ص
المنشد الراحل طه
المنشد الراحل طه الفشنى
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قسم التوك شو
قال المستشار زين الفشني، نجل المنشد الراحل طه الفشني، إن من نعمة الله علينا أن يتم ذكر الشيخ طه الفشني حتى الآن بين الناس، مضيفا أن الراحل كان من تلاميذ الشيخ علي محمود.

وأضاف المستشار زين الفشني، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الشيخ ألمَّ إلمامًا كاملاً بعلم المقامات العشر، مشيرا إلى أن الله وهبه صوتا جميلا مختلفا عن الآخرين.

وتابع المستشار زين الفشني، أن والده كان يقرأ من قلبه وأثقل موهبته بالقراءة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات من مختلف دول العالم، مؤكدا أن الراحل كان مرتبطا جدا بمسجد الحسين.

وأشار المستشار زين الفشني، إلى أن أول شركة تعاقد معها الشيخ طه الفشني، كانت يونانية، مؤكدا أن صوته كان متميزا جدا.

وأوضح المستشار زين الفشني، أن الشيخ طه الفشني التحق بالإذاعة المصرية عام 1937، وكانت هناك محاولات لدخول الراحل مجال الغناء، ولكنه رفض.
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