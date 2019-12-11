قرار عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الطلاب العسكريين السعوديين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعليق برامج تدريب العسكريين السعوديين لحين الانتهاء من "مراجعة أمنية".





وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أوقفت التدريب العملي لجميع الطلاب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، حيث أوقفت "إلى أجل غير مسمى" تعليم الطيران، والتدريب على إطلاق النار، وجميع العمليات الأخرى خارج قاعة الدراسة، في أعقاب حادث إطلاق نار، الأسبوع الماضي.





وقالت وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، إن القرار سيؤثر على نحو 900 طالب سعودي في جميع أنحاء البلاد، موضحة أن التدريس في الفصول الدراسية سيستمر، بما في ذلك دورات اللغة.





بينما يراجع قادة البنتاجون، إجراءات فحص جميع المتدربين العسكريين الأجانب.





وأوضحت الوزارة أن المراجعة الأمنية تشمل ما يقدر بـ 5100 طالب دولي في الولايات المتحدة.



