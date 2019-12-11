محافظ بورسعيد: لن نسمح لأحد بأن يؤثر على استقرار النادي المصري

أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه لن يسمح لأحد بأن يهز استقرار النادي المصري، مؤكدًا أن القلعة الخضراء تمر حاليا بفترة من أزهى فتراتها على مدار تاريخها الطويل، لذا ينبغي على الجميع أن يساند هذا الكيان الكبير بدلا من أن يسعى لهز استقراره سعياً وراء الحصول على مكسب شخصي او منصب.





وأشار اللواء عادل الغضبان أن ما تحقق في عهد المجلس الحالي برئاسة الأستاذ سمير حلبية لم يتحقق من قبل، حيث نجح الفريق على مدار المواسم الأربعة الماضية في التواجد بالمربع الذهبي بالدوري العام بالإضافة للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لأربع مرات متتالية ، كما نجح مجلس الإدارة في توفير مصادر تمويل بديلة بما أنشأه من فروع اجتماعية أسهمت في تنمية موارد النادي.





وقال إن الجميع في بورسعيد يجب أن يتكاتفوا للحفاظ على استقرار النادي المصري معشوق أبناء بورسعيد الباسلة ومصدر سعادتها.





ووجه اللواء عادل الغضبان التحية للاعبي المصري والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال بعدما نجحوا في رسم البسمة على وجوه أبناء بورسعيد بما حققوه من إنجازات خاصة بالمحافل الأفريقي ، مؤكدا أن شعبية المصري. لم تعد تقتصر على بورسعيد فقط بل تعدتها إلى مصر بالكامل بما يقدمه اللاعبون تحت قيادة جهازهم الفني من مستوى متميز.



