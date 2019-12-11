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أخبار العالم

في حالة غير طبيعية.. القبض على مواطنين كويتي ومصري بحوزتهما «كيميكال»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:14 ص
القبض على مصري في
القبض على مصري في الكويت بتهمة تعاط المخدرات
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قسم الخارجي
ألقى رجال الأمن في منطقة حولي بالكويت، القبض على مواطن مصري وآخر كويتي، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما "بحال غير طبيعية" وبحوزتهما كمية من مادة الكيميكال.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن إحدى الدوريات الأمنية، وخلال جولة تفقدية لعناصرها، اشتبهوا في شخصين يستقلان مركبة، وعلى الفور تم التوجه إليهما واستيقافهما، مضيفة أنه عقب التحدث إليهما تبيّن أنهما في حالة تعاطٍ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله: إن رجال الأمن ضبطوا المتهمين، وبالتدقيق على بياناتهما اتضح أنهما مواطنين كويتي ومصري.

وأضاف المصدر: "قبل إحالتهما إلى قسم الشرطة قاموا بتفتيشهما احترازيًا، فعثروا بحوزتهما على عدد من الأكياس تحتوي على مادة الكيميكال، للاستخدام الشخصي، وأحيلا بها إلى جهات الاختصاص".
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