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أخبار العالم

جوتيريش يرحب بنتائج قمة نورماندي حول أوكرانيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
أ ش أ
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنتائج قمة "رباعية نورماندي" حول التسوية الأوكرانية، وحث الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تسوية النزاع.

وأوضح الامين العام للامم المتحدة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه يدعم عمل الرباعية ومجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية وبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف البيان أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية النزاع، مؤكدا دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
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