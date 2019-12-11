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توك شو

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 11 -12- 2019

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 11 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 12 جنيها
القرنبيط:5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الجزر:4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 3.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال:5 جنيهات
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