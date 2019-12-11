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توك شو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11- 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11- 12 – 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568 جنيها. 
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيه.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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