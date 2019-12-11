عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11- 12 – 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11- 12 – 2019 على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيه.







