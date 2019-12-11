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الصحة تكشف حقيقة وفاة تلميذين بالقليوبية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"مبتدأ"
رئيس النواب يقرر عدم قبول إلقاء بيان عاجل دون حضور الوزير

"اليوم السابع"
النقل: طرح تنفيذ أول مترو بالإسكندرية بداية العام المقبل.. اعرف التفاصيل

"المصرى اليوم"
وزيرة البيئة من مدريد: مصر أول دولة فكرت فى أثر تغير المناخ على الإنسانية

"الشروق"
وزير القوى العاملة للشروق: قانون العمل الجديد يرى النور قريبًا

"مصراوى"
ليس التهابا سحائيا.. الصحة تعلق على وفاة تلميذين بالقليوبية ببيان رسمى

"الوفد"
لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلات من الأقصر وتعيد تشغيل نقل المعتمرين من أسوان
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