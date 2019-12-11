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توك شو

شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسى منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان، فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة، اليوم الأربعاء.

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم الأربعاء ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".

ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتعد إمكانيات القارة الإفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فـ القارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.
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