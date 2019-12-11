عقب دقائق من التداول.. أرامكو السعودية تتفوق على آبل وتصبح الأولى في العالم

انطلق تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في السوق، لتصبح بهذا التداول أكبر شركة مدرجة في بورصات العالم.



وشهد افتتاح الأسهم ارتفاعا بنسبة 10%، حيث وصل إلى قيمة 35.2 ريالا سعوديًا.



وارتفع تقييم أرامكو فور طرحها في التداول ليصل إلى 1.88 تريليون دولار، لتصبح أكبر شركة في العالم داخل البورصات.



واحتلت أرامكو فور طرحها في التداول المرتبة الأولى من شركة آبل السعودية، لتصبح بذلك رقم واحد في العالم.



وارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.