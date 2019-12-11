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رياضة

توتنهام في ضيافة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا..الليلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
بايرن ميونخ ضد توتنهام
بايرن ميونخ ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، معقل الفريق البافاري، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين بعدما ضمن تأهلهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ حيث يتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، متفوقًا على توتنهام بفارق 5 نقاط.

وفي سياق المجموعة ذاتها، يستضيف فريق أوليمبياكوس اليوناني نظيره النجم الأحمر الصربي، لحسم صراعهما على المركز الثالث والمؤهل للعب في الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وجاء ترتيب المجموعة الثانية قبل انتهاء دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الليلة كالتالي.

بايرن ميونخ (15 نقطة)

توتنهام (10 نقاط)

النجم الأحمر (3 نقاط)

أوليمبياكوس ( 1 نقاط).
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