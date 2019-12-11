الكشف على 25 ألف سيدة ببني سويف ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

صرح الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف أنه "على مدار الـ 4 أيام الماضية" تم استقبال 25 ألفا و310 سيدة وفتاة "في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف، حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.



و أكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"السبت الماضي" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلى المتابعة اليومية من قبل المحافظ الدكتور محمد هاني لفعاليات المبادرة، مشيرا إلى أن "اليوم الأول" شهد استقبال 4321 سيدة وفتاة ،فيما تم استقبال 4994 سيدة "في اليوم الثاني"، في حين بلغ عدد السيدات اللائي تم استقبالهن في" اليوم الثالث" 8529 ، بالإضافة إلى 7456 سيدة "أمس" ليصل بذلك اجمالي عدد السيدات والفتيات المستفيدات من خدمات المبادرة إلى 25310 سيدة وفتاة "منذ انطلاق المبادرة السبت الماضي وحتى أمس الثلاثاء"،وذلك بواقع: 3866 بالواسطى،و2754 بناصر، 4264 في بني سويف، 3258باهناسيا،و4276 في ببا، و5156 بالفشن،و1736في سمسطا .