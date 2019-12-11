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محافظات

إزالة 70 مكمورة فحم مخالفة في نطاق مركز بلبيس

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه أصدر تعليمات مشددة بإزالة مكامير الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية والصحية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وللحد من ظاهرة السحابة السوداء.

وأضاف انه قامت إدارة شئون البيئة بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وشرطة البيئة ورئيس مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة لمكامير الفحم المخالفة بمركز بلبيس والتي لم يتم تقنين أوضعها ومخالفة للإشتراطات البيئية والصحية ، لتسفر عن إزالة 70 مكمورة مخالفة.


وأشار محافظ الشرقية الي أستمرار حملات ازالة المخالفات التي تهدد البيئة وأتخاذ كافة الأجراءات القانوينة حيال المخالفين .

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع إدارة البيئة بالديوان العام بإزالة مكامير الفحم المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي البيئة وصحة المواطنين .
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