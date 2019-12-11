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مرأة

فستان فضي جريء .. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:29 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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رنا عصمت
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت كارول فى الصور بإطلالة غير تقليدية، وهو ما اعتباره بعض متابعيها إطلالة غريبة، حيث ظهرت بفستان مثير باللون الفضى مع الاسود، مكشوف من الساق بالكامل، و يأخذ قصة الكتف والكتف، من تصميم المصمم يوسف الجسمى.

أما من الناحية الجمالية، واعتمدت كارول سماحة على تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلًا، ووضع مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
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