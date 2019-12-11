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تعليم

رئيس جامعة القناة تكرم وفد الأزهر الذين شاركوا فى مبادرة بالدين والعلم أقم حياتك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن قضايا الشباب أصبحت الآن كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى مقابلتها بفكر معتدل وسطى.

وأضافت رئيس الجامعة، أن أبواب الجامعة مفتوحة أمام علماء الأزهر من أجل تعريف أبنائنا الشباب بأمور دينهم وتوجيههم للطريق الصحيح من أجل بناء جيل قادر على التحمل والبناء. 

جاء ذلك خلال استقبالها وفد علماء الأزهر، الذين شاركوا في المبادرة الثقافية و التوعية " بالدين .. بالعلم اقم حياتك " والتى أطلقتها الجامعة فى الفترة من ٤ حتى ١١ ديسمبر الحالى فى إطار برتوكول التعاون بينها وبين الأزهر الشريف.

وجاءت تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

حيث قام نخبة من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر بعقد ندوات توعوية فى جميع كليات الجامعة.

ويذكر أن الدكتورة ماجدة هجرس حرصت على تقديم درع الجامعة لوفد الأزهر تكريما لدورهم الكبير فى إنجاح المبادرة.
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