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حوادث

بعد عامين ونصف..العدالة تنتصر لتثأر لطفلة البامبرز باعدام المتهم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:41 م
محمد زهير
دقت الساعة السادسة صباحا..حركة قليلة فى الطرقات..اعلام ترفرف اعلى المبنى..اعتلت الابواق..اربع اشخاص يهرولون وسط اصطفاف عدد لابأس من المجندين..صوت باب احد الزنازين بمسجن مستأنف القاهرة يفتح على مصرعية ليخرج احد السفاحين الذين قتلو براءة الاطفال لتاخذ العدالة مجراها..بعد عامين ونصف محاكمات تنهى حياة المتهم باغتصاب طفلة البامبرز.

البداية كانت في مُنتصف مارس 2016، عندما انطلقت الطفلة «جنا» طفلة البامبرزصاحبة الـ 20 شهرًا، لتلهو أمام منزلها بقرية «دملاش»، التابعة لمركز بلقاس، ذلك الشارع الهادئ الشاهد على جريمة الاختطاف بعد ان كانت تلهو برفقة ضفائرها وظلت والدتها «نهى» تبحث عنها في كل مكان، لكن بلا فائدة، وانتهى بها الحال بتحرير محضرا في مركز الشرطة تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عامًا، عاطل، بالتعدي جنسيا على ابنتها ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ونقلت على إثره إلى المستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبعد مرور عام قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية حبس الجاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي اليوم التالي، اعترف الجاني بفعلته فى قضية طفلة البامبرز، وقال: «الكلام اللي قلته في تحقيقات النيابة صحيح، ودي كانت ساعة شيطان، وربنا يغفرلي، وأنا نادم على اللي حصل، وعايز أقابل ربنا وأنا تائب توبة نصوحة، وربنا يتقبل توبتي»، ودفع المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المتهم ببطلان التحقيقات معه، وما ترتب عليها من إجراءات، لعدم انتداب محامٍ لحضور التحقيقات، كما دفع ببطلان محضر التحريات، وبطلان اعتراف المتهم، لأنه وليد إجراء غير قانوني، وإكراه المتهم على الاعتراف لأنه صدر تحت وطأة التعذيب والضرب وظهرت عليه آثاره أثناء التحقيقات.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة باسم «اغتصاب طفلة البامبرز» بمحكمة جنايات الدقهلية، فى 4 أبريل 2017، وتوالت الجلسات فى القضية حتى صدر الحكم من محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم للمفتي في 2 مايو 2017، وقضت فى اول يونيو 2017، بإعدام المتهم شنقًا، وعُثر حينها على جثة والد مغتصب «طفلة البامبرز» مقتولا أمام منزله الدقهلية.

وقال حينها صلاح سالم عمار، جد الطفلة، إن «مصر فيها عدالة مش في أي مكان، ومعروفة بقضائها النزيه والطاهر والحمد لله إن العدالة جابت حقنا، ولم يقصر أحد في حقي»، وفى 7 نوفمبر 2018، رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، نائب رئيس محكمة النقض، طعن المتهم فى طفلة البامبرز المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتصاب «طفلة البامبرز»، وأيدت الحكم بالإعدام .
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تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب طفلة البامبرز

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