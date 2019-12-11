محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: القيادة مش كلام لكن جهد وعطاء

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض عدد من الموضوعات التي تهم الشأن العام وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن القيادة ليست مجرد كلام وانما بالعمل الجاد وبذل الجهد والعطاء "عايز أشوف شغلكوا".



وذكر ان "الباب مفتوح أمام الجميع لتولي المناصب القيادية وفي مقدمتهم الشباب وهذا هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وطلب محافظ الدقهلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تعظيم الاستفادة من الايرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة والاستفادة منها في توفير الخدمات.



وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى وجود موارد ومعدات مهدرة بالمراكز والمدن بسبب الإهمال في إجراء صيانة بسيطة التي تجعل منها معدات عاملة وتوفر الملايين من الجنيهات على الدولة مؤكدا على أن الجميع شركاء في تنفيذ خطة الدولة والحفاظ على موارها.