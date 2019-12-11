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حوادث

تعرف على الفرق بين جريمتي السب والقذف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:49 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
يربط العديد من الأشخاص بين جريمتي السب والقذف، رغم أن كل واحدة منهما جريمة تختلف عن الثانية حسبما قال محمد التهامى عبدالهادي المحامى والخبير القانوني.

أولًا: جريمة السب 

هي كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

ثانيًا: جريمة القذف 
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ويعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثل أن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا.
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