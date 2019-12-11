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برلمان

البرلمان: منتدى أسوان للسلام والتنمية سيكون له دوره في مواجهة مشكلات أفريقيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:43 م
منتدى أسوان
منتدى أسوان
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ماجدة بدوى
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الافريقي، تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية ودعم السلام والتنمية ومواجهة النزاعات الافريقية.

وقال "حسب الله" في بيان، اليوم الأربعاء، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى بدأت أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين بمدينة أسوان تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له اثاره الايجابية في دعم الأهداف المركزية للاتحاد الأفريقى من خلال تركيزه على الحلول الأفريقية لمشكلات القارة الافريقية ويوفر منصة لمعالجة كل من الجوانب السياسية والتنموية التى تهم القارة الأفريقية.

وأضاف أن الرئيس السيسى نجح خلال رئاسته الحالية للاتحاد الافريقى فى تحقيق مكاسب كبيرة للقارة السمراء اقليميا ودوليا خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات العالمية للدول الافريقية وإقامة العديد من مشروعات البنية الاساسية والتحتية فى مجالات النقل والكهرباء والطاقة ومشروعات التعليم والصحة اضافة الى اعطاء ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات فى القارة الافريقية اولوية قصوى والذى يعد واحدا من اهم الملفات امام منتدى اسوان للسلام والتنمية والتواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله ان هذا المنتدى سيكون فرصة كبيرة لجميع المشاركين فيه من قادة الدول الافريقية وكل المسئولين والشخصيات الافريقية البارزة للحوار بهدف التوصل الى معالجة القضايا والمشكلات الرئيسية التى تهم القارة الأفريقية وشعوبها.

وأشاد بتصريحات سامح شكري، وزير الخارجية، التي أكد فيها أن مصر ستقوم بمتابعة نتائج منتدى أسوان ومع نهايته ستعد خارطة طريق للأفكار، حيث سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاع القادة الأفارقة خلال القمة القادمة بالنتائج التى أسفر عنها المنتدى لإدماجها في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي للوقوف على الأسباب التى يمكن أن تعرقل التنفيذ على مستوى الاتحاد اضافة الى تأكيد السفير سامح شكرى أن منتدى أسوان لن يكون حدثا لمرة واحدة ولكنه سيتكرر سنويًا وسيصبح عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال الأفريقي فيما يتعلق بالبحث والتوصل إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
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