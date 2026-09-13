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الإشراف العام
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منجي بدر: «بريكس» تجمع اقتصادي ذو ثقل ومصر تمتلك ميزة استراتيجية مهمة

تجمع البريكس
تجمع البريكس
إسراء صبري

أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض السابق، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يمثل أهمية كبيرة، في ظل ما يتمتع به التجمع من ثقل اقتصادي متزايد وتأثير متنامٍ على الساحة الدولية.

وأوضح بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر انضمت رسميًا إلى تجمع «بريكس» في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى دورات التجمع التي استضافتها الصين عام 2017.

وأشار إلى أن تجمع «بريكس» بدأ أولى اجتماعاته عام 2009، وتمكن منذ ذلك الحين من تعزيز حضوره على الساحة الدولية، ليضم قرابة نصف سكان العالم، ويمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلًا عن استحواذه على ما يقرب من 29% من حجم التجارة الدولية.

ولفت الوزير المفوض السابق إلى أن هذه المؤشرات تعكس الحجم الحقيقي للثقل الاقتصادي الذي يمثله التجمع، مؤكدًا أن «بريكس» مرشح خلال الفترة المقبلة للانتقال من مجرد قوة اقتصادية إلى قوة ذات ثقل استراتيجي مؤثر على المستوى الدولي.

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