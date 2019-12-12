انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 14 ديسمبر.. نواب: منصة فعالة ومحفلا دوليا ثريا وشابا.. وفرصة للتعبير عن وجهات النظر وعرض الأفكار وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة

- غادة عجمي: منتدى شباب العالم منصة فعالة للتحاور معهم

- النائبة مايسة عطوة: منتدى الشباب فرصة لتبادل الخبرات

- برلماني: منتدى شرم الشيخ يعكس اهتمام الدولة بالتواصل مع شباب أفريقيا



أكد عدد من نواب البرلمان أن إهتمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، يعكس وعي كامل بتحديات الشباب في المرحلة الحالية وضرورة تعزيز قدراتهم.



أشاروا إلى أن المنتدى منصة فعّالة ومحفلًا دوليًا ثريًا وشابًا، وفرصة لمشاركة شباب من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، والتواصل مع صانعى القرار والمفكرين حول العالم، بهدف إحداث تغيير حقيقى .



كما أوضحوا أن أجندة المنتدى تعكس حرص الدولة وقادتها على تعزيز التواصل مع القارة الإفريقية وبحث أزماتها عن قرب ومناقشة الحلول، خاصة في ملفات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك مواجهة الإرهاب، وهى أكثر الأزمات التي تواجه دول القارة.





فى البداية قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن منتدى شباب العالم، الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 - 17 ديسمبر الحالي، يشهد مناقشات كبرى حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط وغيرها من القضايا الهامة.



وثمنت عجمي فى بيان صحفى لها الحرص على وضع جلسات مناقشة لسبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية، فضلا عن إقامتها لنموذج محاكاة عن تيارات متبادلة، وكذلك مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة.



وأكدت عضو مجلس النواب أن المنتدى منصة فعّالة ومحفلًا دوليًا ثريًا وشابًا، وفرصة لمشاركة شباب من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، والتواصل مع صانعى القرار والمفكرين حول العالم، بهدف إحداث تغيير حقيقى.



وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اهتمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، يعكس وعي كامل بتحديات الشباب في المرحلة الحالية وضرورة تعزيز قدراتهم.



وأشارت عطوة فى بيان صحفى لها إلى أهمية الحرص في جلسات المناقشة بشأن مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي"، على استعراض آلية تجنب مخاطر السوشيال ميديا.



وأكدت أن المنتدى في نسخته الجديدة يتضمن العديد من الموضوعات الملحة والقضايا الجديدة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى، والثورة الصناعية، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



ولفتت إلى أن فعاليات المنتدى تمثل فرصة لخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات.



وقال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي ستنطلق فاعليته من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 - 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مدى اهتمام الدولة بالتواصل مع شباب القارة السمراء.



مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لاطلاع شباب العالم على حقيقة الأوضاع في مصر بدلًا من تركهم للمنظمات المأجورة التي تسعى لخلق صورة مزيفة عن مصر.



وأضاف «هيكل» فى بيان صحفى له ، أن أجندة المنتدى تعكس حرص الدولة وقادتها على تعزيز التواصل مع القارة الإفريقية وبحث أزماتها عن قرب ومناقشة الحلول، خاصة في ملفات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك مواجهة الإرهاب، وهى أكثر الأزمات التي تواجه دول القارة.



وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص منذ توليه المسئولية على مشاركة الشباب وتمكينهم، إيمانًا منه بقدراتهم على تقديم أفضل ما لديهم لصالح مصر، مضيفًا أن أبرز دليل على ذلك حركة المحافظين الأخيرة التي ضمت عددًا كبيرًا من نواب المحافظين الشباب.



هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، حيث تشهد المدينة توافد الضيوف والمشاركين فى الحدث العالمى، وسط أجواء يسودها الأمل فى شباب الغد.



ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع،فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

