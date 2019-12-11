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مرأة

برجك اليوم | أشخاص عرضة للإحباط بسبب تخلي شخص غالٍ عنهم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:15 م
أشخاص عرضة للإحباط
أشخاص عرضة للإحباط من اليوم ألى السبت بسبب تخلي شخص غالي عنه
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أسماء عبد الحفيظ
حذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الأبراج من أن اقتران فينوس وزحل تصحبه أزمات عاطفية أو مالية .

وقالت " فؤاد " أن اليوم الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩ يقترن كوكب فينوس (الكوكب اللامع) مع كوكب زحل (الكوكب المعتم) عند درجة ١٩ من برج الجدي.

وتابعت: يجعلنا ذلك نميل للعزلة والحزن وقد يكون البعض عرضة للشعور بالإحباط بسبب تخلي شخص غالي عنهم. من اليوم وإلى السبت القادم قد نجد صعوبة في التعبير عن الحب والمشاعر ويصبح التواصل عاطفيا صعبا ،مع هذا الوضع الفلكي .

وتتعرض العلاقات لضغوط واختبارات قاسية وأيضا قد تحدث أزمات مالية. بعض النساء أيضا في هذه الفترة قد يكن عرضة للعنف، لكن العلاقات السوية ستمر بنجاح من هذا الاختبار وقد تقود أصحابها لتفاهم أفضل.

كما أن التجارب الحزينة والمؤلمة التي مررنا بها تقودنا اليوم وفي الفترة القادمة لتفهم أفضل لقيمة الوفاء والإخلاص واحترام الآخر. هذه الفترة ليست مناسبة لعقد احتفالات أو إعلان خطبة أو زواج، ومن المهم في هذا الوقت أن نضع خطة لادخار جزء من المال تجنبا للأزمات.

هذا الاقتران سيصبح أكثر وضوحا في السماء اليوم مساءً وحتى شروق شمس ١٢ ديسمبر وذلك عندما يظهر القمر البارد مكتملا بالقرب من كوكبي "فينوس" و"زحل" ويطلق على هذه الظاهرة "اقتران الكواكب" أو "قبلة الكواكب".
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