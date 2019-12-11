أسوان على طريق العالمية .. منتدى السلام والتنمية بداية لعصر جديد بعاصمة الشباب الإفريقى

أسوان على طريق العالمية .. تشهد انعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من رؤساء وقادة العالم .. ليأتى المؤتمر استكمالًا لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية والعالمية ..



وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " فوائد ومكاسب انعقاد منتدى السلام والتنمية على أرض أسوان أبرزها زيادة الحركة السياحية خلال الموسم السياحى الحالى فى ظل المشاركة الواسعة للوفود من مختلف دول العالم حيث يشارك فى فعاليات المنتدى وفد بريطانى رفيع المستوى الذى يترأسه السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ويضم كل من المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي جوليان رايلي، والمبعوث الخاص لقمة الإستثمار البريطانية-الإفريقية فيليب بارهام ، والسفير ونائب الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي جيسون غرايمز، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل كليم نايلور.



وكانت مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى قد ارتدت ثوب الجمال لاستضافة النسخة الأولى من منتدى السلام والتنمية المستدامة على مدار يومين .



وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والقادة الأفارقة على إلتقاط صورة تذكارية قبل انطلاق فعاليات المنتدى الذى يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.



وتجملت مدينة أسوان بالأعلام المصرية وأعلام الدول المشاركة فى المنتدى، وتزين طريق كورنيش النيل فى استقبال الضيوف المشاركة فى المنتدى، وشهد تعليق لافتات ترحيب بالضيوف.



كما استعدت المزارات والمعالم السياحية والمناطق الأثرية الجاهزة لاستقبال ضيوف وزائرى عاصمة الشباب الإفريقى والتى تزينت لتكون في أبهى صورها لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرضها، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة تجعلها من أهم مقاصد السياحة العالمية والدولى ومشتى عالمى لكل زوارها وضيوفها.



وهناك العديد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية جاهزة لإستقبال ضيوف المنتدى على هامش الفعاليات التى ستقام على مدار يومين ومن أبرز هذه المناطق منطقة معابد فيله الأثرية والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية ، بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من إعتمادات وزارة الآثار ، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .



كما نجد من أبرز المزارات السياحية أيضًا السد العالى ورمز الصداقة لمصرية - الروسية الذى يمثل بانوراما جمالية تم إنشاؤها على جسم السد العالى ، بجانب المسلة الناقصة وغيرها من الجزر الطبيعية والحدائق كالحديقة النباتية للإستمتاع بالطقس الدافئ والطبيعة الخلابة والجو الجاف والشمس المشرقة، والتنوع الكبير فى الأنماط السياحية ما بين سياحة بيئية وترفيهية وعلاجية وسفارى وصيد ، وجزر نيلية ومحميات طبيعية .



وبالتوازى مع ذلك شهد المجرى الملاحى لنهر النيل بمدينة أسوان أعمال تأمين مكثفة وتمشيط مستمر حيث قامت شرطة الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية بالتعاون مع شرطة العائمات بتنفيذ أعمال التمشيط من خلال لنشات نهرية متخصصة .



كما تم فى نفس الوقت تنظيم حركة مرور البواخر السياحية وملاحة الفنادق العائمة التى تعمل بين مدينتى أسوان والأقصر ، كما تم تنظيم الأماكن والمراسى التى ترسو بها بالمراسى السياحية بكورنيش النيل .



هذا فيما قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك حالة طوارئ بمستشفيات المحافظة وبين العاملين فى الصحة، خلال فترة منتدى أسوان حيث أنه تم أيضًا رفع حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وتقرر وقف الإجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء النوبتجية بقسم الطوارئ، حتى إنتهاء فعاليات المؤتمر.



وقد قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى شوارع قرية غرب سهيل، سيرا على الأقدام على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأجرى مدبولى حوارا مع عدد من الباعة، سألهم خلاله عن حالة البيع والشراء، وزيارات السائحين، فأجابوا: "الدنيا أحسن بكتير، الحمد لله".



وخلال تجول رئيس الوزراء ، نادى عدد من مواطنى أسوان على عليه قائلين:" نورتوا مصر، يحيا الرئيس، ويحيا رجال الرئيس"، كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا استمتاعهم بزيارتهم



كما قام رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد عدد من مشروعات مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا" .



وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان، حول ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30/11/2019، 3 مليارات جنيه.