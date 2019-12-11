الأطباء: رد الصحة يحقق أدنى مطالب شباب التكليف بالنقابة

تثمن نقابة الأطباء استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد .



و أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف – خطابًا للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات

وإجمالا جاء الرد مستوفيًا للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة.



من ناحية أخرى تؤكد نقابة الأطباء علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة في سبيل نجاح هذه الفكرة خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة لجميع الخريجين خلال السنوات القادمة.



وهو ما يستلزم تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول



وتتطلع النقابة لإستمرار التعاون مع الوزارة بما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية , وتنتظر إرسال قرار مجمع يشمل قواعد التكليف والزمالة الجديد بحيث يتضمن جميع البنود التى وردت بالخطاب الأخير .



وتدعو النقابة شباب الأطباء الذين قاموا بالتسجيل والذين لم يقوموا بالتسجيل بحركة التكليف لحضور اللقاء التعريفي الذي تنظمه وزارة الصحة غدًا الخميس 12 ديسمبر فى أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب ( المعهد القومي للتدريب بالعباسية ) فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ً للاستماع للأمور التفصيلية من مسئولي الوزارة والزمالة وكذلك طرح اى تساؤلات لديهم تخص النظام الجديد.