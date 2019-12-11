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رياضة

فايلر يستبعد ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وخرج من القائمة التي كانت تضم 20 لاعبا، الثنائي مصطفي شوبير ,ياسر إبراهيم.

وضم تشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد و محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كلًا من : شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.
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