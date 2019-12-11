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محافظات

محافظ كفرالشيخ يكرم مديري إدارة ومدرسة ومعلمتين بإدارة الرياض التعليمية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:28 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم رضا عبدالعزيز يونس، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، في كفر الشيخ وفاتن محمد بسيوني، مديرة مدرسة المتنبي الابتدائية، وشيرين شحاتة علي، معلمة اللغة العربية بالمدرسة، ولطيفة علي قادومة، معلمة لغة انجليزية بالمدرسة.

جاء ذلك لما لمسه محافظ كفر الشيخ من انضباطهم وحُسن أداء عملهم وجهودهم في رفع المستوي التعليمي بالمدرسة، وذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة المتنبي الابتدائية بقرية الرغامة؛ للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية.

وكان محافظ كفر الشيخ، تفقد اليوم الأربعاء، فصول المدرسة، ورياض الأطفال، فناء المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، واطلع على دفاتر التحضير.

قال المحافظ إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة في المدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن.
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