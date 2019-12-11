حذرت المصريين من موجة برد قارصة..الأرصاد: طقس غدٍ غير مستقر .. ارتدوا الملابس الشتوية وابتعدوا عن هذه الأماكن

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من طقس غد الخميس، الذي من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة، التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.



وقال هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الخميس على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.



وأشار في بيان للهيئة اليوم الأربعاء إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، موضحا أنه سيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 - 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، مبينا أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.



وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، موضحا أن الطقس بارد في الساعات المتأخرة في الليل والساعات الاولى من الصباح.



وأضاف «محمود شاهين» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجة الحرارة الصغرى تصل الي 15 درجة على القاهرة ومحافظات شمال البلاد، وبالتالي يتطلب ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم.



