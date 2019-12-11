20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة طنطا

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري عن اختيار ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة طنطا المقرر لها فى الثانية ونصف مساء غد الخميس على ستاد طنطا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



ضمت القائمة كلا من : عماد السيد ، محمود الزنفلى ، محمود رزق ، محمد انور ، السيد سالم ، إسلام جمال ، اسامه العزب ، صبرى رحيل ، ويلسون ، نور السيد ، خالد الغندور ، أحمد راشد ، أحمد حجى ، احمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت ، بناهينى ، ايمانويل اوكوى ، رزاق سيسيه ، جدو ، خالد قمر .

