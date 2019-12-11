ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: مقتل ريجيني مرتبط بالأطماع في الغاز

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:40 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
توك شو
قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" كان بهدف وقف التعاون المصري الإيطالي على الغاز الطبيعي، لافتا إلي أن هناك اطماعا تركية على الغاز.

وتابع "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك تكاتفا وتعاونا مع اليونان وقبرص، نظرا للمعاناة التي تواجهها تلك الدول من الاحتلال العثماني.

وأشار المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إلي أن تركيا لديها حساسية منذ عقود تجاه الدول المهمة بالمنطقة مثل "مصر"، لافتا إلي أن أكبر مثال على ذلك المحاولات الخاصة بجمع السياحة في بلادهم مستغلين اي حدث في تلك الدول المهمة بالمنطقة.

وتابع المفكر السياسي"الدكتور مصطفى الفقي"، أن هناك رفضا للكيان التركي في أوروبا، نظرا للمواجهات التاريخية بينهم الصراعات القديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي قادر على إدارة ثورة صناعية محلية ضخمة

مع افتتاح مدينة الأثاث بدمياط.. الفقي: مصر تشهد ثورة صناعية كبرى

مصطفى الفقي: تركيا لديها حساسية من الدول الكبرى في المنطقة

ترشيحاتنا

صدمة كونية.. العثور على المياه فوق سطح 19 كوكبا

الأهلي يصل ملعب السلام وفايلر يقوم بهذا التصرف قبل مواجهة وادى دجلة

عماد متعب يكشف عن رأيه فى انضمام كهربا لـ الأهلي

سيد عبد الحفيظ بعد الفوز: مش عايز أحسد الأهلي .. وفايلر حدد صفقات يناير .. فيديو

جيب سوداء | إطلالة ساحرة لـ مي عز الدين | والجمهور: يا برنسيسة

نجم الأهلي: فايلر يرغب في تحقيق بطولة أفريقيا.. وانضمام كهربا في غاية الأهمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخراني وحسين فهمي وهنيدي أبرز الحضور.. 150 صورة من عزاء المخرج سمير سيف

يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور

حسين فهمي وهنيدي ومنى زكي أبرز الحضور | 40 صورة من عزاء سمير سيف