مصطفى الفقي: مقتل ريجيني مرتبط بالأطماع في الغاز

قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" كان بهدف وقف التعاون المصري الإيطالي على الغاز الطبيعي، لافتا إلي أن هناك اطماعا تركية على الغاز.



وتابع "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك تكاتفا وتعاونا مع اليونان وقبرص، نظرا للمعاناة التي تواجهها تلك الدول من الاحتلال العثماني.



وأشار المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إلي أن تركيا لديها حساسية منذ عقود تجاه الدول المهمة بالمنطقة مثل "مصر"، لافتا إلي أن أكبر مثال على ذلك المحاولات الخاصة بجمع السياحة في بلادهم مستغلين اي حدث في تلك الدول المهمة بالمنطقة.



وتابع المفكر السياسي"الدكتور مصطفى الفقي"، أن هناك رفضا للكيان التركي في أوروبا، نظرا للمواجهات التاريخية بينهم الصراعات القديمة.