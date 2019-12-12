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رياضة

التحضير لطوكيو 2020.. كرم جابر يكشف كواليس عودته للمشاركة في الأولمبياد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد بطل مصر الأولمبي السابق بالمصارعة كرم جابر، بأنه عاد للتدريبات من جديد تمهيدًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة من أجل تحقيق إنجاز أولمبي جديد له وللمصارعة المصرية.

وقام جابر بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالعودة.

وقال جابر في المقطع "عندما فكرت في العودة واللعب من جديد، من أجل المنافسة على تحقيق ميدالية لمصر في المصارعة بأولمبياد طوكيو القادمة، لم يكن قراري وحدي فقط".

وأوضح "هذا التفكير كان بمشاركة من رئيس إتحاد المصارعة الحالي عصام نوار، وبمساعدة شخصية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وليس من تلقاء نفسي" .

وأكد جابر بأنه بدأ التدريب منذ فترة تحت إشراف الدكتور أيمن حافظ، من خلال برنامج تدريبي مخطط له.

وأشار "حققت من قبل ميداليتين أولمبيتين ذهبية أثينا 2004، وفضية لندن 2012، وهدفي ميدالية أولمبية ثالثة في طوكيو 2020 وهذا ليس بالسهل.

وأوضح "قرار العودة فكرت فيه لمده 5 شهور مع الدكتور أيمن حافظ، وعندما أشعر أنني قادر على تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في طوكيو وإنجاز جديد سأشارك وعلى الجميع يعلم ذلك، ولكنني لن أشارك بمجرد المشاركة فقط دون تحقيق ميدالية لمصر.

وتابع جابر "حتى هذه اللحظة لم أقرر المشاركة بشكل رسمي في أولمبياد طوكيو من عدمه، ولكن ما قررته هو العودة للتدريب، مع الدخول في معسكر المنتخب المصري الحالي للمصارعة بالمركز الأولمبي بموافقة من رئيس الإتحاد عصام نوار" .

وأكمل "وهذا بغرض الحفاظ على الجاهزية للمشاركة، وفي نفس الوقت أرى مدى مقدرتي للمشاركة من خلال التجهيز والتأهيل، مع مرعاه عامل السن، والوقت والتطور التي تشهده اللعبة حاليًا على عكس مما كان الوضع قبل الإعتزال".

وأردف: "من يشكك في قدرتي الحالية على اللعب، يعلم تمامًا بأنني عندما أقرر المشاركة بشكل رسمي في أولمبياد طوكيو، سأحقق ميدالية لمصر".

وأوضح "أتعجب بأن هناك من لايحبذ عودتي نظرًا لمصالح شخصية، ومنهم الكابتن أحمد شوبير الذي تعجبت من ردة فعله وهجومه علي، وكنت أُمل من كابتن شوبير إذا كان يتمنى تحقيق ميدالية لمصر في طوكيو أن يكون من أوائل الناس التي تشجعني، وأقول له القدرة على تحقيقي إنجاز جديد للمصارعة المصرية أولمبيًا ليس بالسن" 

واستشهد جابر بلاعب مصارعة أوزباكستاني يبلغ من العمر 44 عاما وحقق 3 ميداليات أولمبية، بالإضافة إلى بعض لاعبي كرة القدم كبار السن ومازال عطائهم في الملعب.

واختتم جابر "لعبة المصارعة رياضية تراكمية، واكتساب الخبرة فيها يأتي من عدد سنوات ممارسة اللعبة والمشاركة في المحافل الكبرى مستشهدًا بذلك بالميدالية الفضية التي نجح في تحقيقها بأولمبياد لندن 2012".
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