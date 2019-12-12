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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟ بطاطس بالأعشاب وفول بالزيت الحار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن نحرص على تناولها فى بداية، وخاصة للأطفال فى تساعدهم فى جمع الطاقة التى يحتاجونها والقدرة على التركيز.

وستقدم لكم طريقة اعداد البطاطس بالأعشاب وفول بالزيت

مكونات البطاطس بالأعشاب:-
- بطاطس مكعبات
- ماء
- زيت
- زبدة أو سمنة للتحمير
- ثوم مفروم
- 1 ملعقة كبيرة زعتر جاف
- 1 ملعقة كبيرة روزمارى جاف
- فلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس بالأعشاب :-

- اسلقى مكعبات البطاطس فى القليل من الماء مع القليل من الثوم المفروم والقليل من الزيت ومكعب زبدة

- أضيفى الروزمارى الجاف والزعتر الجاف والملح

- أضيفى بيضة والفلفل الأسود وقلبى

مكونات الفول بالزيت:-
- فول
- فلفل حار
- بصل
- كمون
- طماطم
- ليمون
- كزبرة خضراء
- بقدونس
- ملح – فلفل
- زيت ذرة

طريقة تحضير الفول بالزيت:-

- ضعي زيت في الطاسة مع الفول المدمس

- قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول

- اضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار

- ثم قدمي الطبق
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