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أخبار العالم

ترودو: كندا تدرس التصديق على اتفاق التجارة الحرة المعدل قبل نهاية العام

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن حكومته تدرس حاليا ما إذا كانت ستعيد تقديم مشروع قانون للتصديق على صفقة اتفاق التجارة الحرة الجديدة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل عطلة نهاية العام.

وأضاف ترودو - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - "هذا قرار يتخذه زعيم مجلس النواب.. ننظر إلى ذلك الآن. نحن ننظر إلى الأيام المتبقية في العام، لكنني أكدت لكل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس المكسيك شخصيا أننا سنمضي في التصديق بأسرع ما يمكن ".

وطوال عملية انتظار وصول المسؤولين في الكونجرس إلى إجماع حول التصديق، شددت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على الحاجة إلى اتخاذ خطوات نحو التصديق "بالترادف" مع الولايات المتحدة.

وفي حديثها مع الصحفيين فور عودتها من مكسيكو سيتي، حيث تم توقيع الصفقة المحدثة يوم /الثلاثاء/، قالت فريلاند إن حساسية الوضع جنوب الحدود تتطلب هذا النهج ، لكن الآن ، الهدف هو الحصول على التصديق على الصفقة في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة المعدل الذي تم التفاوض عليه ليحل محل اتفاق التجارة الحرة لعام 1994 "نافتا"، قد تم توقيعه من قبل زعماء الدول الثلاث قبل عام، وصادق عليه برلمان المكسيك بعد وقت قريب.
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