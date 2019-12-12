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رياضة

بسبب الاستبدال.. رسالة تحذيرية من الأهلي لاتحاد الكرة | تفاصيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية، إلى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني.

ورفض سيد عبدالحفيظ الفكرة المطروحة بالوقت الحالي بفتح باب الاستبدال للأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي من حقه استبدال لاعبين في قائمته خلال شهر يناير المقبل، موضحًا أن الأهلي يرفض تمامًا المساس بلائحة الاستبدال التي بدأت بها البطولة ولا يجب تعديل الأمر لأي سبب.

وأكد أن الأهلي كان لديه في بداية الموسم 46 لاعبًا وتم تغيير اللوائح خاصة بعد إلغاء دوري الجمهورية مواليد 1997 وأيضًا تحديد عدد المعارين والمستبدلين وهو ما دفع الفريق للاستغناء مجانًا أو إعارة البعض بقيمة مالية أقل نظرًا لهذه الظروف التي فرضها اتحاد الكرة.

وأشار إلى أنه يجب وضع نظام ثابت لمدة 3 أعوام وعدم التغيير المستمر في بنود لوائح القيد لكي ترتب الأندية أوضاعها.
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