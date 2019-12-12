الكنيست يقر حل نفسه مبدئيا.. والجيش الليبي يهدد بإغراق سفن الاستكشاف التركية.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رد جماعي وحاسم على الإرهاب والدول الداعمة له، وتابعت الاستعدادات الأخيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر والبرلمانية في المملكة المتحدة، كما اهتمت بتمرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة تركيا.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمس إلى أن يكون هناك «رد جماعي وحاسم» على التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له. وقال الرئيس السيسي خلال كلمة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا، الذي انطلقت فعالياته أمس، إن «مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في إفريقيا والعالم هو معالجة الأسباب الجذرية لمشكلات الأمن».



وأضاف أن منتدى أسوان منصة للحوار لتدعيم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقي، مؤكدًا أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمعات الإفريقية من تفشي الإرهاب.



وأشار السيسي إلى نجاح القارة السمراء في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية، وأيضًا مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الكنيست الإسرائيلي أقر أمس، في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إلى طريق مسدود. وصادق الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، ويوصي القانون بتقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين من 90 يومًا إلى 82 يومًا.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن نحو 24.4 مليون ناخب جزائري يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الحادي عشر لبلادهم، ومن المقرر فتح باب التصويت من الساعة الثامنة صباحًا، حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.



ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي اللواء فرج المهدوي، إنه “تلقى أوامر بإغراق كل سفينة تركية لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية”. وأضاف المهدوي قائلًا: “لدي أمر، إذا اقتربت السفن الاستكشافية التركية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، تلقيت هذا الأمر من القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر. وكتب المهدوي على صفحته الرسمية في فيس بوك باليونانية: “سنحرر العاصمة طرابلس، وندمر الحلم التركي”.



دوليًا، أفادت صحيفة "البيان" بأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية. وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".



وبحسب موقع "24" الإخباري، تفتح عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين البريطانيين الذين يختارون أعضاء البرلمان، في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، سعيًا لتحقيق أغلبية وإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وقالت "الخليج" غن هجومًا تبنته حركة طالبان استهدف مستشفى قيد البناء، قرب قاعدة باجرام الأمريكية شمالي العاصمة الأفغانية «كابول»، أمس، أسفر عن سقوط عن قتيلين و73 جريحًا مدنيًا، في وقت استؤنفت المفاوضات بين واشنطن وطالبان. ونفذ الاعتداء في وقت مبكر من صباح أمس مع تفجير شاحنة صغيرة تلاه هجوم لسبعة أشخاص.