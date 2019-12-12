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أصل الحكاية

ذهب عيار 18 قيراط.. قصة نحت وتصنيع ميداليات نوبل على مدار 118 عاما

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
جائزة نوبل
جائزة نوبل
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أماني إبراهيم
طوال 118 عاما كانت الميدالية الذهبية جزءا أساسيا من جائزة نوبل الأهم بالعالم باختلاف تخصص الفائز بها، يتم توزيع جوائز نوبل سنويا في العاشر من ديسمبر، خلال الحفل الضخم الذي يتبعه مأدبة العشاء برفقة أفراد العائة المالكة، في الأكاديمية السنوية للعلوم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

تتكون جائزة نوبل في فروعها السبع من ميداليةم عدنية وشهادة ومبلغ مالي، أما الميدالية فهي تشبه العملة المعدنية ولكن تكون ذهبية اللون، وختم عليها وجه لشخص وهو ألفريد نوبل صاحب فكرة إنشاء الجائزة السنوية.

تتميز جميع الميداليات ببعض الاختلافات في التصميم ولكن ميداليتي الفيزياء والكيمياء متشابهة تماما، وتتميز جميع الميدايات بأنها ذهبية تحمل صورة ألفريد نوبل مع بعض النقوش، والكتابة الرئيسية تختلف باختلاف تخصص الفائز، ولكن ميداية الاقتصاد لا تحتوي على أي كتابة نهائيا.

تصنع الميداليات من الذهب الخالص عيار 23قيراط، ويرجع التصميم الأول إلى ملاحظات الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس، والذي نصح إريك ليندبرج بها، وكان إريك هو المسؤول عن تصميم ميداليات نوبل السويدية.

تعاون إريك مع أول نحات للميداليات وهو النحات النرويجي جوستاف فيجلاند والذي صمم أول ميدالية لنوبل عام 1901 وكانت جائزة نوبل للسلام،وبعدها أعطى إريك التصميم الجديد له ووالذي يتم تنفيذه حتى الآن.

حتى عام 1980 كانت الميداليات السويدية يبلغ وزن كل واحدة منها 200 جرام من الذهب الخالص ويبل قطرها 66 ملم، ومنذ هذا الوقت لم تعد تصنع من عيار 23 قيراط، بل أصبحت تصنع من عيار 18 قيراط ومن الذهب معاد التدوير، وأصبح الوزن الرسمي هو 185 فقط.

توالت أجيال المصنعين والنحاتين المخصصين لنحت وتصميم ميدايات جوائز نوبل، فالأكاديمية الملكية للعلوم بالسويد لا تتعامل إلا مكان واحد فقط لصنعها، ويعد نيكلاس كارنستروم الحرفي الوحيد في السويد الذي يصنع الميداليات حاليا.
ذهب عيار 18 قيراط.. قصة نحت وتصنيع ميداليات نوبل على مدار 118 عاما
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