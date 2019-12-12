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تعيش عصرا ذهبيا.. مايا مرسي: القيادة السياسية في مصر تشرك المرأة في تنمية السلام.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعرضت فى فترة لحالة من عدم الاستقرار والتطرف والإرهاب.

وكشفت مايا مرسى، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، أن المرأة المصرية رفضت جميع أشكال التهميش ضدها ووقفت حامية لحقوقها ورفضت أحكاما تهدد أمنها ومستقبلها بل تهدد أجيالا بأكملها.

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المراة المصرية فى الوقت الحالى تعيش عصرا ذهبيا حافظ على حقوقها ومكتسباتها وأعطاها المزيد من الحقوق، وأطلق لها العنان فى التنمية والمشاركة المجتمعية.

وأكدت مايا مرسي أن مصر اتخذت خطوات تاريخية في مايو 2019، مشيرة إلى أن وزير الخارجية وضع خطة لمشاركة المرأة في خطة السلم والأمن.

وأضافت أن القيادة السياسية في مصر دائما تعمل على مشاركة المرأة في تنمية السلام، وأيضا تقديم الدعم الكامل للمرأة الأفريقية.

وتابعت أن هناك خطة تعمل على تعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب وتهيئة الحس الوطني، ضمن أجندة السلم والأمن، والتي جرى تطبيقها في مناطق دولية وإقليمية.

وأشارت إلى أن خلق الوعي لدى المرأة، هو قضية أمن قومي؛ لأن وجود المرأة لحماية الوطن، يقى من شرور التطرف والإرهاب.
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