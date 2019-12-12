هل يجوز الصلاة خلف إمام يدخن السجائر| دار الإفتاء تجيب

هل تجوز الصلاة خلف إمام مدخن .. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية .. وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: " تجوز الصلاة خلف الإمام المدخن، لأن التدخين ليس مثل شرب الخمر، وفيه خلاف فالبعض يفتون بحرمته وهو الرأي المفتى به في دار الإفتاء، وآخرون يرون أنه مكروه وهو القول الذي يراه كثير من العلماء وليس من الضروري أن نركب الناس إثما إذا فعلوا خلاف ما نراه .
حكم الصلاة خلف إمام يدخن السجائر
ومن جانبه قال أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه تجوز الصلاة وراء الإمام الذي يدخن السجائر، إذا كان هو أقرأ القوم، وكان راتلًا، وإدارة المسجد وافقت عليه إمامًا للمصلين.
وتابع "عثمان"، في إجابته عن سؤال: "ما حكم الصلاة وراء إمام يدخن السجائر؟"، أنه ثبت طبيًّا أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة الإنسان وبدنه، فيكون محرمًا.
وأشار إلى أن الإسلامَ حرم على الإنسان كلَّ ما يَضُرُّ بالبَدَن حِسِّيًّا أو مَعنَوِيًّا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" [الأعراف: 157].
وأوضح مدير الفتوى، أن "الطيبات" هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره، والخبائث كل ما ضر الإنسان حسيًّا أو معنويًّا، وقال عَزَّ وجَلَّ: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، ولقد رُوِي عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه.
شروط إمامة المصلين
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصبي المتميز وإن لم يبلغ الحلم يجوز امامة الناس لأنه متميزا حافظا للقرآن.
وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية ، ينبغي أن تتوفر في الإمام شروط ، منها أن يحسن قراءة القرآن و لا يلحن فيها لحنا جليا بمعنى ألا يخطئ في القراءة خطأ يغير المعنى.
وأوضح": يجب أن يكون عالما بأحكام الصلاة، وأن يكون عارفا بالصلاة، السلامة من الأعذار سواء سلس البول أو غيره وينبغي أن يكون معافى.
حكم الصلاة خلف إمام يدخن السجائر
ومن جانبه قال أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه تجوز الصلاة وراء الإمام الذي يدخن السجائر، إذا كان هو أقرأ القوم، وكان راتلًا، وإدارة المسجد وافقت عليه إمامًا للمصلين.
وتابع "عثمان"، في إجابته عن سؤال: "ما حكم الصلاة وراء إمام يدخن السجائر؟"، أنه ثبت طبيًّا أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة الإنسان وبدنه، فيكون محرمًا.
وأشار إلى أن الإسلامَ حرم على الإنسان كلَّ ما يَضُرُّ بالبَدَن حِسِّيًّا أو مَعنَوِيًّا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" [الأعراف: 157].
وأوضح مدير الفتوى، أن "الطيبات" هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره، والخبائث كل ما ضر الإنسان حسيًّا أو معنويًّا، وقال عَزَّ وجَلَّ: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، ولقد رُوِي عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه.
شروط إمامة المصلين
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصبي المتميز وإن لم يبلغ الحلم يجوز امامة الناس لأنه متميزا حافظا للقرآن.
وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية ، ينبغي أن تتوفر في الإمام شروط ، منها أن يحسن قراءة القرآن و لا يلحن فيها لحنا جليا بمعنى ألا يخطئ في القراءة خطأ يغير المعنى.
وأوضح": يجب أن يكون عالما بأحكام الصلاة، وأن يكون عارفا بالصلاة، السلامة من الأعذار سواء سلس البول أو غيره وينبغي أن يكون معافى.
طالع أيضا :