ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر تعلق على الدور الروسي في جهود حل الأزمة الخليجية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:27 م
قطر
قطر
Advertisements
أحمد محرم
اعتبر الوزير المفوض في السفارة القطرية لدى روسيا، وليد محمد العمادي، اليوم، الخميس، أن روسيا سباقة دائما في علاقتها مع قطر، مشيدا بدور موسكو في حل الأزمة الخليجية.

وقال العمادي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول الدور الروسي في حل الأزمة الخليجية: "روسيا دائمًا سباقة في علاقتها مع قطر، وتحاول جاهدة، حل الأزمات بين جميع الدول، ونحن نقدر دور روسيا، وكل مجهود تقوم به في حلحلة الأزمة الخليجية".

من جانب آخر، زعم العمادي أن "كأس العالم قائم لا محالة، سيتم في موعده المقرر، والاستعدادات في دولة قطر على قدم وساق، وكل الملاعب جاهزة وآخر ملعب افتتح في المدينة التعليمية".

وادعى العمادي أن "البنية التحتية لدولة قطر أصبحت مهيئة تقريبًا بنسبة 90 بالمئة، وأصبحت جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم من كل دول العالم بلا استثناء".

وزعم أيضًا أن "قطر هي دولة تحافظ على علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم، ونحن في قطر "دوحة" الجميع ونستقبل الجميع وكأس العالم ليس لقطر إنما للعالم والأمة العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية والإمارات في كأس الخليج العربي 24.. كيف علق السعوديون والقطريون

لأول مرة.. السعودية تعلق على مشاركة المنتخب في خليجي 24 بقطر

الكويت: قبول مبادرة هرمز يقتضي تحسين علاقة طهران بالجوار والعالم

قمة الرياض.. هل تطوي أزمة قطر مع دول الخليج

يكذب ويتجمل .. وزير خارجية قطر: لا ندعم الإخوان ولم نتوقف عن مساعدة مصر بعد مرسي

ضاحي خلفان: في هذه الحالة سنعترف بتخلي قطر عن الإخوان

ترشيحاتنا

سقطات فى حياة زعيمة الحركة النسائية.. هدى شعراوي حاربت زوجة ابنها ومنعت أما من ابنتها

أول ضحايا الأمطار.. مصرع طالب صعقه عامود كهرباء بالمنوفية

صور جديدة.. أنغام تحتفل بخطوبة محمد الشرنوبى ومديرة أعمالها

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

مواعيد امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس القاهرة

الأسيوطى يعيد تجربة نادي بيراميدز بـ لاڤينا اف سى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار