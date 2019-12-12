مخاوف إسرائيلية من انتشار عناصر حزب الله على الحدود

قال قائد فرقة برعام المناطقية بجيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد روعي ليفي، في مقابلة خاصة، إن "حزب الله" عزز من تواجده وانتشار قواته على طول الحدود مع إسرائيل.



ووفقًا لموقع "والاه" العبري، أعرب ليفي عن قلقه الشديد إزاء انتشار هذه الظاهرة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار استعدادات الحزب لتثبيت مواقعه في منطقة الخط الأزرق.



وأضاف العقيد ليفي المسؤول عن حماية الحدود الإسرائيلية مع لبنان، أن "حزب الله عدو قوي، لا يكل أو يمل من محاولاته للهجوم علينا في حال سنحت له الفرصة بذلك"، وفق تعبيره.



وفى سياق منفصل أجرى لواء النار المدفعي "215" التابع لسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي، مناورة عسكرية، تعتبر الأولى من نوعها، حاكت قدرات الإسناد والدعم الناري التي يمتلكها اللواء للقوات البرية المناورة في ميدان المعركة.



ووفقًا لموقع "كيكار شبات"، فإن الحديث يدور عن مناورة تكتيكية هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات المدفعية والمشاة بالجيش الإسرائيلي، حيث شارك فيها عدد من الكتائب التابعة لسلاح المدفعية بما في ذلك كتيبة فارس السماء المسؤولة عن تشغيل الطائرات غير المأهولة التكتيكية.