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رياضة

أهلي 2006 يواجه شباب سراي القبة في مهرجان البراعم غدًا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ غدًا الجمعة مع مضيفه مركز شباب سراي القبة، في المباراة التي تقام ضمن الجولة العاشرة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في المباراة، لاستمرار تربعه في صدارة الترتيب ،واستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية التي يحققها منذ بداية الموسم.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٦ في رصيده ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، حيث احتسب له فوزًا اعتباريًا في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، وفاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى المعادي واليخت ٧ – ١، مسجلًا ٣١ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه، علمًا بأن له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة، ولم يلعب في الجولة الثامنة التي تأجلت بالكامل، بسبب معسكر منتخب القاهرة مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، الذي أقيم الأسبوع الماضي. يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيبا وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد أخصائيا للتدليك.
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