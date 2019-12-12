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مرأة

مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:18 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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رنا عصمت
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة محتشمة.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، بملابس شتوية بلوفر أسود ذي أكمام طويلة.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الفاتح.
مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد
مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد
مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد
مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد
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