مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة محتشمة.



ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، بملابس شتوية بلوفر أسود ذي أكمام طويلة.



اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الفاتح.