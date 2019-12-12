نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، بعلاج مشاكل تشقق اليدين و القدمين في الشتاء من خلال وضعها يوميا في ماء دافىء وملح مع الترطيب.



وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على فيسبوك :" عشاق الشتاء ولياليه الباردة هنيئا لكم ما تحبون فالأيام القادمة تحمل معها انخفاضات جديدة في درجات الحرارة ".



و قال : "بهذه المناسبة اذكر الجميع ان من اكثر مشاكل الشتاء التي يعاني منها كثيرون مشكلة جفاف وتشقق كف اليدين وكعب وباطن القدمين ويمكن تصل احيانا لدرجة انها تنزف وتؤلم بشدة ولعلاج المشكلة ببساطة ودون تكلفة عالية .. يتم وضع القدمين مساء كل يوم في وعاء ممتلئ بماء دافئ مذاب به كوب ملح طعام صغير ولمدة نصف ساعة وبعد ذلك نشطف الجلد بماء العذب ونجففه جيدا ثم نستعمل كريم كارباميد كدهان".



وتابع هاني الناظر :" او ممكن نطلب من الصيدلية تحضير مرهم حامض الساليسيليك بنسبة ٥٪؜ مخلوط مع جلسرين نشا وبكميتين متساويتين ونستمر علي الدهان مساء طول ايام الشتاء وبكدة تنتهي المشكلة ونتخلص من آلامها.