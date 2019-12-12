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حوادث

بتكرهي مصر ليه.. رواد السوشيال ميديا إلى الدكتورة ليلى سويف: عايزة ترجعينا لعصر الإخوان الأسود

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:09 م
الدكتورة ليلي سويف
الدكتورة ليلي سويف
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هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة ليلي سويف بسبب قيامها بالدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، متسألين ما سر كراهيتك لمصر وماذا عن أبنائك وماذا أنجزتى لهم؟، وردوا عليها أن ابنها إرهابي في السجن، وابنة على خطى الأم لا تكل ولا تمل تريد أن ترى الإرهابيين خارج السجون ليفسدوا حياة المصريين. 

وقال رواد السوشيال ميديا إن الدكتورة ليلي سويف تريد أن تعود بالمصريين إلي السنة السوداء التي اعتلى فيها الإخوان السلطة.

وتابع رواد السوشيال ميديا في ردهم علي الدكتورة ليلي سويف أنها تعيش هى وأبنائها في فقاعة بمعزل عن هموم المواطن الذي يرغب في العيش بأمان دون أن يكون مهددا من جماعة فاشية، بالإضافة إلى تنشئة أبنائها علي كراهية الوطن والدولة.

ووصف رواد السوشيال ميديا الدكتورة ليلى سويف بأنها وغيرها قلة متسلطة جاهلة يدعون أنهم علماء ومثقفون، يحاولون فرض نمط حياتهم الشاذة وأفكارهم المنحرفة على المجتمع بأسره يدعمون الإرهاب والشذوذ مؤكدين أن المصريين لن يلتفتوا لكم.
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