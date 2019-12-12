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أخبار البلد

الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:12 م
مؤسسة الحلم الإفريقي
مؤسسة الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية
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صدى البلد
نظمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، رحلة مجانية إلى عدد من الأطفال من الجاليات الإفريقية في مصر، إلى ملاهي دريم بارك بالسادس من أكتوبر.

وشارك في الرحلة أكثر من 5 طفل إفريقي بمرافقيهم إلى ملاهي دريم بارك من جاليات جنوب السودان والسودان وتشاد والنيجر وغيرهم، وذلك في إطار عمل مؤسسة الحلم الإفريقي في دعم الجاليات الإفريقية في مصر.

وقالت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن المؤسسة تعمل على دعم الجاليات الإفريقية في مصر بأنشطة ترفيهية واجتماعية وطبية وثقافية مختلفة، موضحا أن هذه الرحلة ضمن هذه الأنشطة التي بدأتها المؤسسة بقوافل طبية بالتعاون مع مستشفيات وأطباء في مختلف التخصصات.

وأكد سالي عاطف، أن الجاليات الإفريقية في مصر حاجة ماسة إلى هذه الخدمات الاجتماعية، موضحة أن المؤسسة تضع في خطتها المستقبلية توسيع نطاق عملها بما يخدم أكبر عدد من الجاليات الإفريقية المختلفة في مصر، بالشراكة مع العديد من الجهات الداعمة للمؤسسة وعلى رأسها سيدة الأعمال راوية منصور الشخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا خلال العام الجاري.

وأطلقت مؤسسة الحلم الإفريقي خلال الفترة الماضية الكثير من الخدمات للجاليات الإفريقية، على رأسها القوافل الطبية بالتعاون مع مستشفى خاصة وعدد من السفارات الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الاستثمار المصري الإفريقي لدعم الاستثمار المشترك بين مصر والدول الإفريقية.
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
الحلم الإفريقي تنظم رحلة مجانية لأطفال جاليات القارة إلى دريم بارك.. صور
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