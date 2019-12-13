وكيل دفاع النواب: تفشي ظاهرة التدخين بين الأطفال يشكل خطورة على المجتمع

قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تفشي ظاهرة التدخين بين الأطفال دون سن ال18، يشكل خطورة على المجتمع ويدق جرس الإنذار بضرورة التحرك واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.



جاء ذلك في تصريحات لـ"صدي البلد"، تعليقًا علي مبادرة النائبة سحر طلعت مصطفي المعنونة بـ"صحتهم غالية"، من أجل تفعيل القانون الخاص بالوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، موضحًا أن التدخين بداية لتجربة المخدرات فالطفل الذي يشعل سيجارة من أجل التجربة ستقوده التجربة أيضًا إلي دخول عالم أوسع ليكتشفه وهو عالم المخدرات، وحينها تكون النتيجة الطبيعية هي زيادة معدلات الجريمة، وتدمير صحة أولادنا.



ولفت الكدواني، إلى أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة بداية من الأسرة التي يجب أن يهتموا بأولادهم ويسعوا لشغل فراغهم بما يفيد والانتباه إلي الطفل ومتابعة سلوكه ، وأن تهتم المدارس بالرياضة ، فضلًا عن الإعلام الذي يجب أن يطلق حملات توعوية لإظهار مخاطر التدخين على الأطفال والتي تصل للوفاة، فضلًا عن دور مراكز الشباب والرياضة.



وبين الكدواني ، إن إطلاق حملات لتوعية من خطر التدخين الأطفال دون سن ال18، مشيدًا بحملة " صحتهم غالية" التي أطلقتها النائبة سحر طلعت مصطفى للمطالبة بتفعيل قانون الوقاية من أضرار التدخين، مشيرًا إلى أن هذا السلوك سلبي ويعد بوابة إلى الانحراف المبكر في حالة إذا لم يتم تحجيمه والسيطرة عليه. قائلا:" مبادرة التوعية بهذه الأضرار ضرورة مهمة".



وكانت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، دعت إلى تفعيل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، الذى يضع عقوبات مشددة على التجار والموزعين حال قيامهم ببيع السجائر للأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاما، ضمن مبادرة مجتمعية بعنوان "صحتهم غالية" لحماية الأطفال من أضرار التدخين.