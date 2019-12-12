أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

انطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى أمس، الأربعاء، بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".



وتعد إمكانيات القارة الإفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.



ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.



وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها، موضع النزاعات وبناء السلام و الخروج من دائرة التطرف المؤدي للأرهاب، وقضايا المرأة والسلم والأمن، ودعم المؤسسات الوطنية.



وكانت أبرز تصريحات للرئيس السيسي في الجلسة الختامية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هي:



- حرصنا علي أن يكون جدول أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة معبرا عن مواجهة التحديات في إفريقيا.



- المناقشات كانت جادة وصريحة لمواجهة مشاكل وتحديات القارة.



- منتدى أسوان كان بمثابة منصة حوار بين المسؤولين والمهتمين بقضايا القارة الأفريقية



- دول القارة تمتلك الارادة لمواجهة كافة التحديات المختلفة.



- اختيار عنوان منتدي أسوان للسلام والتنمية أسهم في تقديم حلول جديدة لمشاكل افريقيا.



- مصر تؤمن بان دول افريقيا لديها القدرة علي مواجهة مشاكل القارة.



- منتدى أسوان للسلام والتنمية تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ الإسلام وقضايا المرأة والنزوح.



- حرص منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مناقشة قضايا المرأة الأفريقية والمبادرات.



- إسكات البنادق سيكون العنوان الرئيسي لعمل الاتحاد الأفريقي في العام المقبل 2020.



- أثق بان القارة الإفريقية قادرة علي حل ما تواجه من تحديات وإصلاحات وبناء السلام.